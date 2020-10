View this post on Instagram

🇨🇱🔵 Con sus anotaciones ante Colombia por @laroja, @alexis_officia1 y @kingarturo23oficial entran al podio de los grandes anotadores de Chile. 🔴⚽️ GOLEADORES HISTÓRICOS DE LA ROJA 45 Alexis Sánchez (1 hoy) 38 Eduardo Vargas 37 Marcelo Salas 34 Iván Zamorano 29 Carlos Caszely 29 Arturo Vidal (1 hoy)