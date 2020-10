El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que la Federación de Fútbol de Chile tomará medidas luego del penal no cobrado por el árbitro paraguayo Eber Aquino en la agónica derrota de la ‘Roja’ ante Uruguay, en Montevideo, por las Clasificatorias al Mundial 2022.

En la recta final y con el marcador 1-1 llegó la gran polémica del encuentro. A los 87 minutos, Víctor Dávila levantó el balón y la pelota dio de lleno en la mano de un defensor uruguayo dentro del área. El juez ni siquiera fue al VAR a revisar la jugada.

Ante esto, Milad declaró brevemente a La Tercera que "pediré los audios del VAR y pediré el castigo del paraguayo como árbitro FIFA”.

El penal no cobrado podría haber sido la ventaja de la ‘Roja’ por 2-1. Sin embargo, no se cobró la pena máxima y en el VAR no estimaron la falta. Tras cartón la ‘Celeste’ se encontraría con el gol del triunfo mediante Maximiliano Gómez (90+2’).

Ahora la ‘Roja’ ya piensa en su cotejo del próximo martes contra Colombia en Santiago.