Tras casi un año de silencio, la expareja del delantero brasileño Hulk, Irán Angelo, alzó la voz para abordar un verdadero drama que vive, tras ver como el futbolista dio por finalizada una relación de 12 años para vivir un romance con su sobrina.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón", comenzó diciendo la mujer en declaraciones al diario Récord.

Todo tras el abrupto término de la relación que tuvo con el ariete, quien ahora está con su sobrina, a quien ella crió como a una hija.

"Enterré a una hija en vida"

El quiebre se desató el 2019 cuando su sobrina Camila y el futbolista se sintieron atraídos y optaron por dar a conocer su relación a la familia, dejando a Irán Ángelo con tres hijos: Ian (11 años), Thiago (9) y Alice (7).

Así a casi un año de la ruptura, la expareja del ariete brasileño comenzó diciendo que "enterré a una hija en vida" en alusión a su pariente.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto, todo”, explicó sobre la relación con su sobrina.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, sentenció Irán Ángelo.

Hulk se casó y vive en China con su nueva pareja

Hulk y su exmujer, Irán Ángelo de Souza, salieron durante 12 años, tuvieron tres hijos, pero nunca optaron por contraer matrimonio, situación que cambió con su nueva relación.

Esto porque el goleador (34 años) y Camila se casaron a principios de 2020 y viven felices en China, en donde el futbolista defiende los colores del Shanghai SIPG.

"Tú me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado", expresó hace unos días en las redes con una fotografía junto a su pareja.