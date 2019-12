El futbolista brasileño Hulk tiene una relación sentimental con la sobrina de su ex mujer

View this post on Instagram

Clima bastante tenso… Iran Ângelo, ex-esposa de Hulk Paraíba, se pronunciou pela primeira vez sobre a separação do jogador, que engatou um romance com a sobrinha dela, Camila Ângelo. Em nota escrita por advogados e enviada à coluna de Leo Dias, Iran revelou que família está "devastada" pelo comportamento de Hulk: "Não respeitou a dor”. Ainda, ela afirmou que a suposta “transparência” com a qual o ex tem lidado com a situação é falsa, e o criticou por falar com a mídia… Xiii! Vem ler a nota na íntegra e saber detalhes desta história, clicando no link da bio ou no destaque “News” do Stories. (Fotos: Reprodução/Instagram)