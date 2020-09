Una curiosa campaña está realizando el cuadro alemán Stuttgart: Buscan reunir dinero para contratar al argentino Lionel Messi para que los defienda en su retorno a la Bundesliga.

Para lograr el objetivo ingeniaron una iniciativa junto a hinchas para intentar recolectar 900 millones de euros.

Se trata de 200 millones más de los 700 requeridos por Barcelona para dejar partir a su gran figura, que generó un remezón en el mundo del fútbol al anunciar vía burofax, su deseo de abandonar el Camp Nou.

La colecta llamada "Te estamos esperando" se realiza a través de GoFundMe en Internet, donde se puede acceder y donar a través del siguiente link.

¡Te estamos esperando - t´estem esperant, Leo! 😉



Besonderer Dank auch an Dida für den freiwilligen Verzicht auf die Nr. 🔟! 👏 #VfB #Messi Falls es nicht klappen sollte, geht der Crowdfunding-Erlös in jedem Fall an eine richtig gute Sache!



