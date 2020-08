"Cuando tengo el balón, el mundo se paraliza. En ese momento no pienso en nada más". Esta es una de las frases que aparecen en la nueva película lanzada y promocionada sobre la vida de Ronaldinho, quien reapareció en redes sociales, tras estar detenido en Paraguay.

Luego de volver a Brasil, tras pasar los últimos meses preso en tierras guaraníes, "Dinho" utilizó su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo recibido y dar a conocer el tráiler de su film titulado: “El hombre más feliz del mundo".

El otrora "10" que deslumbró en su selección, Barcelona y otros grandes clubes aseveró que el film “cuenta mi historia, gran parte de ella se debe al apoyo de ustedes. Espero que les guste y pronto estará ahí para que la vean”.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn