😲⚽️ La información que remece al mundo deportivo mundial que indica que "el jugador ha mandado un burofax (servicio utilizado para el envío urgente de documentos) al club expresando su deseo de ejecutar la cláusula que dispone en su contrato por la que puede abandonar unilateralmente el club al término de cada temporada". 📌 Esto "se considera un primer paso para abrir una negociación para una salida, partiendo de la base de que su cláusula de salida del @fcbarcelona es de 700 millones de euros". ➡️ ¿Dejará @leomessi al club que ha defendido por 20 años?