🏆 Mira Programación, horarios y dónde ver los partidos ➡️Sábado 29 de agosto 📌⚽️ Colo Colo vs. Santiago Wanderers / 13:30 horas / Estadio Monumental / Fecha 8 (Partido pendiente) (CDF Premium) 📌⚽️ Coquimbo Unido vs. Huachipato / 16:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso / Fecha 4 (Partido pendiente) (CDF Premium y Chilevisión) 📌⚽️ Universidad Católica vs. Unión Española / 18:30 horas / Estadio San Carlos de Apoquindo / Fecha 7 (Partido pendiente) (CDF Premium) ➡️ Domingo 30 de agosto 📌⚽️ O'Higgins vs. Deportes Antofagasta / 11:00 horas / Estadio El Teniente / Fecha 8 (Partido pendiente) (CDF Premium) 📌⚽️ Palestino vs. Universidad de Chile / 16:00 horas / Estadio San Carlos de Apoquindo / Fecha 8 (Partido pendiente) (CDF Premium) 📌⚽️ Curicó Unido vs. Unión La Calera / 18:30 horas / Estadio La Granja / Fecha 8 (Partido pendiente) (CDF Premium) ➡️ Martes 1 de septiembre 📌⚽️ Coquimbo Unido vs. Audax Italiano / 12:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso / Fecha 2 (Partido pendiente) (CDF Premium)