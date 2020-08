Inter de Milán buscará volver a alzarse con un trofeo internacional cuando este viernes 21 de agosto anime la gran final de la Europa League.

Esto porque el cuadro lombardo se impuso en semifinales por 5-0 al Shakhtar Donetsk de Ucrania y estará en el partido decisivo ante Sevilla de España, que dejó en el camino al Manchester United.

Un doblete del argentino Lautaro Martínez (19’ y 74’) y otro del belga Romelu Lukaku (78’ y 83’) y un tanto del italiano Danilo D'Ambrosio (64’) sellaron al contundente victoria en el estadio ESPRIT Arena.

Ahora Alexis Sánchez, que estuvo en el banco de suplentes, pero no tuvo chances de jugar, ya que se recupera de una molestia muscular, buscará convertirse en el tercer chileno en ganar este trofeo.

El primer chileno en levantar esta corona -cuando el torneo era denominado Copa UEFA- fue Iván Zamorano y también defendiendo al Inter de Milán.

Fue el 6 de mayo de 1998 cuando “Bam Bam” acompañado en delantera por el brasileño Ronaldo, se quedó con el trofeo.

Fue en la victoria por 3-0 ante Lazio, donde el delantero nacional abrió la senda de la victoria a los 5 minutos, en un desafío jugado en el Parque de los Príncipes en París.

No podía comenzar la historia de esta cuenta de otra manera; con un gol del jugador que me inspiró a utilizar este nombre. IVÁN ZAMORANO, final de Copa UEFA vs Lazio 97/98. En ese entonces todavía usaba la #9. Desmarque, potencia y definición, todo en una misma jugada. 🎩🇨🇱 pic.twitter.com/fvEfV6Is5y