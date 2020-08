Los seleccionados chilenos están animando las movidas en las principales ligas del mundo, lideradas por el volante nacional Arturo Vidal, quien está en la mira de uno de los grandes elencos de Francia con miras a la próxima temporada.

Esto debido a que aparece entre los posibles transferibles del Barcelona, tras la debacle suscitada tras la dura eliminación en la Champions League, tras caer 8-2 ante Bayern Munich.

Así emergió el interés del Paris Saint-Germain (PSG) por el "Rey Arturo" indicó el Diario La Cuarta y desde Italia ya lamentan la opción que el chileno emigre a Francia.

“Inter, competencia por Vidal: según Mundo Deportivo, el PSG puso su mirada en el mediocampista del Barcelona”, consigna Calciomercato.

Además, agregan que "no sólo Inter: el PSG llama a Arturo Vidal. Puede marcharse del Barcelona y además del Inter aparece un nuevo pretendiente. Según el diario chileno La Cuarta, el PSG ha contactado con el excentrocampista de la Juve y el Bayern”.

Todo en medio de la transformacón del Barcelona que ya anunció la salida oficial de su entrenador Quique Setién y todas las miradas apuntan al arribo del holandés Ronald Koeman.

Si el domingo fueron el defensor Aymeric Laporte y el delantero Gabriel Jesús, quienes le dijeron adiós al portero Claudio Bravo, hoy fue el turno del mediocentro alemán de origen turco, Ilkay Gündogan.

“Todo lo mejor para Claudio Bravo y David Silva, ha sido un placer”, escribió el jugador adjuntando imágenes con ambos jugadores.

All the best to @21LVA & @C1audioBravo. It's been a pleasure 🙏🏼 pic.twitter.com/c9Pjs2J14I