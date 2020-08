View this post on Instagram

📌 El delantero nacional, @alexis_officia1, ingresó a los 64 minutos y terminó jugando lesionado al no quedar modificaciones en el sufrido triunfo del @inter de Milán por 2-1 sobre el @bayer04fussball -sin el suspendido Charles Aránguiz- que le permitió avanzar a las semifinales de la @europaleague. ⚽️ El ariete acusó un problema muscular y debió terminar en cancha con un vistoso vendaje y sin poder correr con normalidad. ➡️ En su parte médico, el club italiano indicó que Alexis padece un "resentimiento del flexor (músculo) de la pierna derecha".