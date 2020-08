Ya se viven los cuartos de final de la Europa League, certamen que se vio trastocado en su calendario por la pandemia de coronavirus y en Alemania se disputa un partido que promete.

Esto porque en el estadio ESPRIT Arena, el Inter con Alexis Sánchez se ve las caras ante Bayer Leverkusen de Alemania -elenco que no podrá contra con el suspendido Charles Aránguiz-, buscando un cupo entre los ocho mejores del torneo.

El ganador clasificará automáticamente a las semifinales del certamen

Sigue el duelo desde las 15:00 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de ESPN 2.

MARCADOR: 2-1 (SEGUNDO TIEMPO)

GOLES: 15' Nicolo Barella (INT); 20' Romelu Lukaku (INT); 24' Kai Havertz (BL)

* Alexis Sánchez ingresó a los 64' en el Inter y Charles Aránguiz no citado por suspensión.

🔄 | SOSTITUZIONE



64' - Antonio Conte cambia anche davanti: entra #Sanchez al posto di #Lautaro#InterLeverkusen 2⃣-1⃣#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/25zj2NLgOk — Inter (@Inter) August 10, 2020

FORMACIÓN DEL INTER

FORMACIÓN DEL BAYER LEVERKUSEN

FORMACIÓN DEL MANCHESTER UNITED

🚨 It's team news time! Here's how #MUFC line up tonight...



🏆 #UEL

📦 @DHLManUtd