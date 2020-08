View this post on Instagram

Esta es la agenda de partidos de la UEFA @championsleague: 📌 Miércoles 12 de agosto ⚽️➡️ Atalanta (ITA) vs. Paris Saint-Germain (FRA), 15:00 horas. Fox Sports 1. 📌 Jueves 13 de agosto ⚽️➡️ RB Leipzig (ALE) vs. Atlético de Madrid (ESP), 15:00 horas. Fox Sports 1. 📌 Viernes 14 de agosto ⚽️➡️ FC Barcelona (ESP) (Arturo Vidal) vs. Bayern Munich (ALE), 15:00 horas. ESPN 2. 📌 Sábado 15 de agosto ⚽️➡️ Manchester City (ING) (Claudio Bravo) vs. Olympique de Lyon (FRA), 15:00 horas. ESPN 2.