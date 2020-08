View this post on Instagram

⚽📍 El equipo dirigido por Manuel Pellegrini ya presentó una oferta a @acffiorentina por el ex jugador de @clubdeportesantofagasta, @cruzados_oficial y del @officialbolognafc. 📌Según el diario El Mercurio, @realbetisbalompie ofreció 10 millones de dólares por @e5pulgar, pero la escuadra de la Serie A fijó el precio de su pase en el menos 16 millones de la divisa. ✅ ¿Te gustaría verlo en España?