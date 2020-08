Un complicado momento sentimental está viviendo el futbolista uruguayo Nahitan Nández, quien tras militar en Boca Juniors, por estos días defiende al Cagliari en la Primera División de la Liga Italiana.

Esto debido a que su esposa, la empresaria y modelo uruguayo, Sarah García, lo denunció y expresó su enojo en redes sociales, al dar a conocer una situación particular de la que se desprende que el charrúa le fue infiel en este último tiempo.

De acuerdo con su relato, el futbolista uruguayo se comunicó con ella a través de una videollamada -en la antesala del partido ante AC Milán (cayeron 3-0)- y le dijo que se estaba acostando a dormir.

Sin embargo, su pareja indicó en Twitter que "a la media hora estaba en el baile con unas nenas".

"No te conté porque sabía que te ibas a enojar"

La situación generó la ira de la modelo, quien publicó una serie de mensajes en contra de su pareja expresando su enojo total.

"Y yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole unos fideos a Matilda. Una bien para cuandooooo". "La escusa (sic): no te conté porque sabía que te ibas a enojar. Jajaja oh qué inteligente", aseveró Sarah García.

En otro de los tuits publicados por el sitio deportivo Bolavip (ella tiene sus tuits protegidos), la empresaria escribió lo siguiente: "1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos tenemos una familia, 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 7 me perdiste".

Su molestia no quedó ahí y la continúo en Instagram con escritos como: "¿Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo?" a lo que se reponde asimisma "Yes".