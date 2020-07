¿Que pasó?

El 2019 fue un año espectacular para el vóleibol nacional con un cuarto lugar en los Panamericanos de Lima, donde incluso derrotaron a la selección de Estados Unidos y que a principios del 2020, rozó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, dejando en claro que Chile vive un gran momento en este deporte con al menos dos ciclos olímpicos por delante para esta generación.

Ante ello, las "grúas" de los grandes equipos del mundo de la especialidad comenzaron a fijarse en piezas del elenco nacional.

Es así como Simón Guerra, central y “1” de Chile que militaba en el Netzhopper de Alemania fue fichado por Barcelona, que está armando un equipo competitivo para la Liga Española.

Simón Guerra quiere brillar como Bravo y Vidal en Barcelona

El tongoyino de 24 años, que antes tuvo pasos por la liga argentina y la portuguesa, confesó a Meganoticias que está viviendo un sueño al llegar a uno de los grandes clubes de la disciplina en Europa.

“Me deja súper contento. El club Barcelona tiene mucha historia en muchos deportes. Han pasado chilenos que han hecho campañas excepcionales. Eso dejó de ser un factor que me ponga nervioso o me de inseguridad. Me motiva mucho más”, comentó Guerra, recordando a otros coterráneos como Marco Oneto en el balonmano o Claudio Bravo y Alexis Sánchez en fútbol.

Un desafío importante para voleibolista que en agosto deberá estar instalado ya en Cataluña a la espera del inicio del campeonato español, donde será parte del que espera ser equipo revelación.

“Sé que los demás extranjeros que están llegando son súper buenos. Estoy mentalizado en llegar a entrenar de la mejor manera. Poder afiatarme lo mejor con el equipo, con el entrenador”, expresó el chileno.

Aunque no es fanático del fútbol y solo lo sigue esporádicamente, su llegada al club dónde actualmente brilla Arturo Vidal en el fútbol lo ilusiona a poder compartir con el astro de la Roja.

“Estando allá va a empezar a gustarme el fútbol. Es el mejor club del mundo y más encima con un chileno en sus líneas. Así que nada, si es que Arturo me quiere invitar a ver un partido yo feliz se lo acepto”, remató el “1” de la selección chilena de vóleibol.