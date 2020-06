View this post on Instagram

⚽️👏👏👏 ¡Lionel Messi en el sitial de los 700 goles! 📌 Con un lanzamiento penal "a lo Panenka" ante Atlético Madrid (empate 2-2), el "10" entró en la historia del fútbol y el Barcelona, tras dieciséis años como futbolista profesional. 🔴 @leomessi llegó a los 700 goles en 862 partidos, repartidos en 70 conquistas por la Selección de Argentina y 630 con los azulgranas.