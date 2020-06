"Vidal me dijo que la iba a tirar fuera": Delantero del Celta relata momentos previos al gol contra el Barcelona

¿Qué pasó?

La Liga Española entra en su fase final en medio del combate a la pandemia de coronavirus y ya se desarroLla la fecha 33 del certamen 2019-2020.

La jornada tiene como protagonista a Barcelona, que necesita ganar para meter presión al líder y su eterno rival, Real Madrid.

La escuadra catalana, con Arturo Vidal de titular, se ve las caras ante Atlético Madrid, que lucha por asegurar su cupo en la próxima Champions League y está en el 3° lugar de la Tabla de Posiciones.

BARCELONA VS. ATLÉTICO MADRID

MARCADOR: 2-2 (2° TIEMPO)

GOLES: 12' Diego Costa (Autogol, AM); 18' Saúl (de penal, AM); 50' Lionel Messi (de penal, BAR); 62' Saúl (de penal, AM)

* Arturo Vidal es titular.

* Lionel Messi registra 700 goles en su carrera.

FORMACIÓN DEL BARCELONA

👥 XI

⚽ #BarçaAtleti

🙌 ¡Vamos #Culers! pic.twitter.com/dd0xwG7AKS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2020

FORMACIÓN DEL ATLÉTICO MADRID

[👥] ALINEACIÓN

¡Estos son los elegidos por @Simeone para arrancar el partidazo de hoy! 👇



⚽ #BarçaAtleti | 🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/VZMmNcIwkV — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2020

