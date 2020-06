¿Qué pasó?

Por estos días, uno de los temas que da que hablar en el mundo del fútbol de la Premier League es el futuro del arquero nacional, Claudio Bravo, quien una vez finalizado el certamen en medio de la pandemia de Covid-19 finalizará su vínculo con el Manchester City.

El cuidapalos nacional baraja opciones y una que abrió en las útlimas horas fue la chance de sumarse a las filas del Arsenal, tras la grave lesión que sufrió el portero de los “gunners”, Bernd Leno.

Así lo indicó el sitio inglés Daily Star al severar que “el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, podría utilizar su conexión con el Manchester City para reemplazar al lesionado Bernd Leno mediante la firma del ex golero de la Real Sociedad y Barcelona, Claudio Bravo, en un acuerdo a corto plazo”.

Bajo e ste panorama, el arquero de la Roja vive días claves, situación que fue ratificada por el técnico de los “Ciudadanos” Pep Guardiola, quien señaló que “las discusiones sobre su futuro lo tendrán ocupado en los próximos días”.

Esto abre el abánico de posibilidades para el golero, que se suma al deseo que confesó su esposa Carla Pardo.

“Me gustaría que se fuera a la Católica”

La opción que Claudio Bravo retorne a Chile también toma fuerza y aunque la opción lógica es sumarse a Colo Colo, el arquero, de 37 años, no se cierra a vestir la camiseta de otro club en el país.

"Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé", confesó el cuidapalos a TVN.

Esto acrecentó el deseo de su esposa, Carla Pardo, quien expresó su sueño al declarar que “yo soy de la Católica, a Claudio lo apoyé siempre, en Colo Colo y siempre, pero yo soy de la Cato. Si me preguntan si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida”.

Así Bravo maneja opciones, ya también aparece en carpeta del Besiktas de Turquía y el Celtic escocés con miras a la temporada 2020-2021.

