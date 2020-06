View this post on Instagram

🗣⚽ Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) palpitó su gran momento en su regreso con @fcbarcelona. 👑 El "King" dialogó con @megadeportescl, donde apuntó a su presente en el cuadro azulgrana, donde ya se ganó la confianza del DT Quique Setién y lucha por alcanzar el título de la Liga Española. 🔵🔴 Además, el mediocampista sueña con lograr la @championsleague apuntó a @laroja, @leomessi y su mirada a Boca Juniors, entre otros temas más. 📌 Completa entrevista esta noche en la edición central de @meganoticiascl.