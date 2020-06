¿Qué pasó?

Tras la reanudación del fútbol español, que estuvo suspendido por la crisis sanitaria del coronavirus, Arturo Vidal ha sido figura en el Barcelona. De hecho, el volante marcó un gol en el partido contra el Mallorca, el primero tras el reinicio del torneo.

El volante de la Selección Chilena habló sobre su buen presente en una entrevista exclusiva con Meganoticias, en la que también se refirió acerca de su futuro y quienes lo critican por su estilo de vida.

¿Qué dijo Vidal?

A pesar que confirma que el "ADN del Barça es complicado" para su estilo de juego, señala que por ahora quiere permanecer junto a los catalanes para ganar la Champions League.

"Siempre cuando me ha tocado he dejado la vida, he demostrado que puedo jugar en cualquier liga de fútbol del mundo", complementa.

Su interés por Boca Juniors

En ese sentido, una liga que podría ser como la argentina, ya que el jugador no esconde sus ganas de vestir la camiseta de Boca Juniors en el futuro.

"No tuve nunca la suerte de jugar en La Bombonera y siempre he querido sentir lo que dicen. Todos sabemos lo ganador que es Boca Juniors", sostuvo el "King".

El mensaje a sus críticos

Con respecto a aquellos hinchas que lo critican por su estilo de vida, el crack de La Roja le quitó importancia a los comentarios en su contra.

"Hay una gente que busca siempre las cosas malas, pero son menos del 1% de la gente buena que siempre está conmigo en todas y que sabe realmente quién soy", señaló.

Un último mundial con la Selección

Por último, el "King" sueña con disputar un último mundial junto a la escuadra chilena, por lo que será importante tener un buen desempeño en las clasificatorias para Qatar 2022.

"Tenemos que estar preparados para cuando llegue la instancia. Que cada jugador esté en su mejor momento para que no vuelva a pasar lo de las eliminatorias pasadas, cuando quedamos fuera del mundial", precisó.

Sin embargo, lo primero es vencer a la pandemia del coronavirus: "Lo importante son las vidas que se están perdiendo o la gente que está sufriendo. Pero uno siempre tiene las ganas de vestir la camiseta de Chile", cerró.