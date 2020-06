Este sábado el Barcelona volvió a jugar por la liga de España tras la larga suspensión por la pandemia de coronavirus.

En su primer duelo tras el receso, el cuadro catalán visita al Mallorca y, de forma temprana, ya se encuentra en ventaja gracias al aporte de Arturo Vidal.

Esto porque el volante chileno se demoró tan solo 64 segundos en anotar el primer gol de su equipo tras el pitazo inicial.

El ‘King’ superó al portero rival con un potente golpe de cabeza ingresando desde el centro del área, después de un centro de Jordi Alba.

