En medio del combate a la expansión del coronavirus en el mundo, en Inglaterra se busca hacer frente a la enfermedad para retomar actividades como las competencias deportivas, en especial la Premier League, certamen que busca la fecha ideal para retomar el campeonato.

El gobierno británico ya autorizó la “Fase 2” del plan para reactivar el ámbito deportivo, que permite los entrenamientos con contactos físicos, lo que supone un paso más hacia el regreso del torneo, siendo el 19 de junio un posible fecha para el desarrollo de partidos.

El tema generó la alerta de los futbolistas, quienes se han visto preocupados por el retorno del certamen en plena pandemia por los primeros casos positivos y latente de contagio.

Este fue el sarcástico mensaje del defensa congoleño, Christian Kabasele, quien milita en las filas del Watford y que expresó su dura postura al tema.

Fue en su cuenta de Twitter, donde el seleccionado de Bélgica lanzó que: “Permítanme explicar nuestra táctica: estamos haciendo una inyección de COVID-19 una vez por semana. Aislamos al jugador o miembro del personal que se contagió. De esta forma, estamos seguros de que nunca volveremos a jugar y evitamos el descenso” junto a un emoji de frustración.

So let me explain our tactic : we are doing one injection of #covid19 once a week. We draw the player/membre of staff who get it like this we are sur that we never play again and avoid relegation 🤦🏾‍♂️#watfordfc https://t.co/FdfMF4vqoB