¿Qué pasó?

La esposa de la estrella de la NBA Stephen Curry, competencia por estos días suspendida a causa del coronavirus, está dando que hablar entre los fanáticos del mundo del baloncesto por su increíble cambio físico.

Se trata de Ayesha Curry, la mediática mujer de la figura de los Golden State Warriors, de 31 años, quien es una destacada actriz canadiense-estadounidense, cocinera, autora de recetarios, y estrella de la televisión.

Su figura dio que hablar tras publicar en su Instagram dos imágenes posando en bikini evidenciando su trabajado físico, algo que logró durante los meses de confinamiento.

Más delgada y con mayor musculatura

En las postales exhibidas por la esposa de Stephen Curry, se ve mucho más delgada, con mayor musculatura y una figura más tonificada.

"Me tomó bastante tiempo", aseveró Ayesha tras la publicación de las imágenes en redes sociales.

Eso sí que la tarea no fue fácil, ya que según confesó la actriz en la revista Working Mother que “estaba sumida en una depresión postparto y me deprimí por mi cuerpo. Tomé una decisión apresurada. Yo sólo quería que me elevaran los pechos, pero salí con estos senos más grandes que no quería".

Sobre el mismo tema, agregó que “ahora tengo los senos peor que antes. Jamás volvería a hacer algo así. Pero yo defiendo que si algo te hace feliz... ¿a quién le importa lo que digan?”.

Ayesha Curry tiene una relación de años junto Stephen, con quien es madre de tres hijos: Riley Elizabeth, Ryan Carson y W. Jack.