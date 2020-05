View this post on Instagram

🤗⚽️ Junto al delantero de @colocolooficial Esteban Paredes @e.paredes7 nos hicimos presentes en una nueva jornada solidaria para los vecinos de Cerro Navia, comuna que vio nacer al goleador histórico del fútbol chileno 👏🏻👏🏻 Agradecemos a Esteban por su disposición y ser parte de nuestro proyecto que ayuda a miles de personas en este difícil momento ❤🐨🇨🇱 . #juntosadelante #solidaridad #chile #chikool #chikoolbaby #chikoolchile #chikoolovers