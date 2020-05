¿Qué pasó?

Esta tarde, mediante la cuenta de Instagram del club Rodelindo Román, del cual es dueño, Arturo Vidal se refirió a diversos temas en medio de la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

¿Qué dijo?

En la entrevista, el volante dijo estar bien en Europa, aunque no escondió su deseo de regresar al club que lo formó: Colo Colo.

"Sé que puedo levantar un par de copas con Colo Colo, tengo toda la ilusión que llegaré en buen momento, porque quiero arribar vigente… Siempre será un sueño ganar el torneo y la Copa Libertadores", dijo sobre este tema.

Polémica con Aránguiz

El 'King', además, habló acerca de una polémica sucedida hace unos días por unas publicaciones que involucraban a Charles Aránguiz.

Al respecto, Vidal dijo que "yo con Charly no tengo problemas. Lo voy a dejar en claro, con él somos amigos. No hablamos mucho, pero en la Selección llevamos mucho tiempo jugando juntos, tenemos la máxima buena onda y conexión cuando estamos juntos. Quería aclararle eso a la gente".

"Lo que pasó el otro día fue una tontera. Yo siempre voy agregando cosas de la gente que me escribe, trato de meterlo en mi Instagram porque me interesa. Lo que subí ahí, lo que salía escrito, no me di cuenta. Después ya lo había subido y no lo quise sacar. Creo que es un excelente jugador, ha hecho una carrera espectacular. De verdad que no tengo ningún problema”, añadió.

Su presente en Barcelona

Consultado por su realidad en el conjunto culé, y ante el interés por tantos clubes, afirmó que “estoy cómodo, mejor preparado que nunca. Siempre he dicho que hay un buen grupo y he hecho muy buenos amigos".

Sobre su estado de forma, fue claro al manifestar que “tenía muchas ganas de salir y tocar el balón. Estuve dos meses pateando lo que se me cruzaba. Y físicamente, me siento mejor que nunca. Nunca tuve tanto tiempo para prepararme bien”.

Declaraciones de excompañero

Para finalizar, evitó cualquier conflicto con su excompañero en la Juventus, Giorgio Chiellini, quien lo acusó de tener un problema con el alcohol.

“Hablé con él y me explicó todo. Todo está bien. No me parece contar cosas privadas… La gente, los periodistas, sacan lo peor que hace uno… Cuando me equivoqué, lo pagué”, cerró.

