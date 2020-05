View this post on Instagram

📌 El Diario Sport de España asegura en su portada que el Inter de Milán aceptó al chileno Arturo Vidal como parte de pago por el traspaso de Lautaro Martínez al Barcelona. ⚽️ En la portada titulada "Lautaro, OK (Solo falta un fleco)", se asegura que los dos clubes están negociando un acuerdo por "60 millones de euros más dos jugadores". 🔴 ¿Quieres ver al "King" de vuelta en Italia?