¿Qué pasó?

Las ligas donde compiten Alexis Sánchez y Arturo Vidal fueron suspendidas por consecuencia del avance del coronavirus en Italia y España, respectivamente. Los clubes de ambos jugadores están en cuarentena, por lo que no han entrenado junto a sus compañeros de equipo.

Además, la FIFA anunció que las primeras dos fechas de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 también fueron postergadas para evitar el contagio del COVID-19.

Sin embargo, los dos cracks de Selección Chilena no pierden tiempo. En sus redes sociales, las figuras del Inter de Milán y del Barcelona han publicado imágenes de cómo se ejercitan fuera del campo de juego.

Alexis en modo leñador

Acompañado siempre de sus fieles caninos, Atom y Humber, el ex Arsenal subió una serie de fotografías en la que aparece reuniendo leña sin polera.

En otra de las ilustraciones, el "Niño Maravilla" está dominando el balón mientras es observado por uno de sus perros. El momento es acompañado con una canción de fondo que coincide con la alegría exhibida por el jugador.

El último posteo es fiel al estilo romántico del tocopillano. Nuevamente en compañía de sus mascotas, se ve al futbolista tomando una copa de vino frente a un brasero con el tema "I will always love you".

View this post on Instagram Entrenamiento en casa 🏡 Allenamento a casa 🐾 Training at home #iorestoacasa A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Mar 13, 2020 at 2:29pm PDT

Arturo Vidal jugando básquetbol

Por su parte, el volante del Barcelona se está preparando de una manera más distendida. Conocida es su afición por el básquetbol y, precisamente, el "King" subió un video encestando un balón en un aro instalado en su casa.