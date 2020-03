¿Qué pasó?

El combate que protagonizaron Joanna Jedrzejczyk y Zhang Weili no fue el único que se robó las miradas en la jornada de la UFC que se realizó el fin de semana.

Uno de los pleitos pactados era el de Beneil Dariush ante Drakkar Klose. Ambos ejecutaron una intensa pelea que concluyó con una acción que sorprendió, incluso, a los comentaristas de la lucha, quienes reaccionaron de una manera particular.

¿Cuál fue la reacción de los comentaristas?

El segundo round estaba en curso y ambos combatientes intercambiaban puñetazos en el centro del octágono. Sin embargo, ante una desatención de Klose, Dariush conecta una serie de golpes, logrando vencer a su rival mediante un nocaut.

I can’t stop watching this. pic.twitter.com/2XepcW8NfF — MMA Gone Wild 🅙 (@MMAgonewild) March 8, 2020

La maniobra fue aplaudida por los asistentes del evento, pero quienes tuvieron la mayor reacción fueron los comentaristas del combate, quienes saltaron de sus sillas y tomaron sus cabezas incrédulos.