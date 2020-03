Unas impactantes imágenes están dando que hablar tras un comentado y celebrado combate en la dura disciplina de las artes marciales mixtas de la UFC.

Fue la pelea que protagonizó la polaca Joanna Jedrzejczyk, quien perdió ante la china Zhang Weili por el título mundial en Las Vegas.

Todo se debió al impactante estado físico con el que terminó la combatiente europea.

Las crudas imágenes revelan el impactante cambio de la fisonomía del rostro de la polaca Joanna Jedrzejczyk en el antes y el después del combate.

HANDS DOWN ONE OF THE GREATEST WOMEN STRAWWEIGHT TITLE FIGHTS IN UFC HISTORY ‼️



(C) Zhang Weili 🆚 Joanna Jedrzejczyk

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#UFC248

