Este martes se juegan las revanchas de los octavos de final de la Champions League y el duelo entre el RB Leipzig frente al Tottenham define a uno de los equipos que accederá a cuartos de final.

Los dirigidos por José Mourinho visitan el Red Bull Arena con la tarea de revertir el marcador del partido de ida, ya que los alemanes los derrotaron por 1-0 en condición de forasteros.

El encuentro está agendado para las 17:00 horas con la cobertura Mega Deportes y la transmisión en vivo de ESPN 2.

The 11 Bulls who will be looking to take down the Spurs 🤞



🔴⚪ #DieRotenBullen #RBLSPURS pic.twitter.com/52DNJawepw