El Manchester City vuelve a ver acción y lo hace por la quinta ronda de la FA Cup.

Esto porque los “Ciudadanos”, con el portero Claudio Bravo de titular, se ven las caras ante Sheffield en un desafío que se juega en el Estadio Hillsborough.

Todos los detalles del partido los puedes seguir desde las 16:45 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de ESPN 2.

Marcador: 0-0 (PRIMER TIEMPO)

Goles:

* Claudio Bravo es titular en el Manchester City.

🚨 TEAM NEWS



Here's how we line-up tonight v @ManCity.. Team news in association with @Ladbrokes #swfc pic.twitter.com/4dtZoYuSmT