Mike Tyson le enseña a boxear a la tenista Serena Williams: "No quisiera subir al ring con ella"

¿Qué pasó?

El mítico excampeón mundial de boxeo, Mike Tyson, lloró al relatar cómo ha sido el proceso de ser un reconocido pugilista a una persona que está trabajando "en el arte de la humildad”, según señaló en un podcast que él coanima.

En conversación con el otrora boxeador “Sugar” Ray Leonard, el legendario deportista reveló cuál es su mayor miedo y analizó su presente, lejos de la fama que ganó en el ring.

¿Qué dijo Tyson?

El ex atleta comenzó refiriéndose al temor que sentían sus rivales cuando estaba en el cuadrilátero: “Sé lo que es el arte de la lucha, sé lo que es el arte de la guerra. Por eso me temían cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador. Nací para eso”.

Sin embargo, el hombre de 53 años confesó que eso es parte del pasado, situación diferente a la realidad que vive hoy: “Ahora esos días se han ido. Estoy vacío. No soy nada”.

A partir de esta declaración, el tono de voz de Tyson se quebró al señalar que “estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño”.

“A veces me siento como un idiota. No quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo”, concluyó.