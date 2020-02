¿Qué pasó?

La salida de Marcelo Ríos del equipo chileno de la Copa Davis repercutió en el interior del grupo que encabeza Nicolás Massú. Luego de revelar un video en que desmiente las razones que entregó el presidente de la Federación de Tenis, Sergio Elías, para no llevarlo a Suecia, el “Chino” firmó su renuncia y tildó de “mentiroso” al dirigente.

Uno que lamentó este escenario fue el actual capitán del equipo, quien abordó brevemente la polémica en la conferencia de prensa y se refirió a la situación del suspendido Nicolás Jarry.

¿Qué dijo Massú?

Si bien trató de evitar preguntas relacionadas a la controversia, el viñamarino señaló que “Marcelo ha sido una parte importante del proceso y espero que este tema se solucione en el futuro".

Dichos que no coincidieron con los que emitió el “Chino” al momento de anunciar su renuncia: “Al parecer no soy tan indispensable ni tan importante. No me sentí apoyado por el equipo en su momento”.

Por su parte, el cuestionado dirigente de la federación, Sergio Elías, aprovechó los micrófonos para dar sus argumentos y manifestar que “le estamos dando demasiada importancia a una cosa que debíamos hacer. El tema de la exclusión de Marcelo no pasa por algo técnico ni personal, sino económico. Las decisiones hay que tomarlas y hoy me tocó ser el malo de la película”.

Situación de Nicolás Jarry

El “Tanque” está a la espera de la resolución de su doping positivo, detectado a mediados de enero de este año. Por mientras, el tenista no puede disputar ningún torneo oficial ni tampoco asistir como espectador.

A propósito, Massú indicó que Jarry "es un líder en el equipo desde que estoy como capitán. Lo conozco desde chico. El tema está en proceso, ojalá que se solucione, creo que es un gran chico".

"Le deseo lo mejor y le mando mucha fuerza. Ojalá que esto pase para que el día de mañana se pueda reincorporar porque realmente lo necesitamos, es un aporte súper importante. Es una gran persona, conozco a su familia. Estamos junto a él y ojalá que se solucione rápido", cerró.