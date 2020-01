Nicolás Jarry suspendido provisionalmente por la Federación de Tenis por dopaje

El tenista nacional, Nicolás Jarry (78°), fue suspendido provisionalmente por la Federación de Tenis (ITF) por dopaje.

Todo debido a los análisis de orina realizados en la finales de la pasada Copa Davis vivida en España, donde Chile participó del Grupo Mundial de la competencia.

Según indicó el organismo en un comunicado “el tenista Nicolás Jarry fue sometido a una muestra de doping el pasado 19 de noviembre tras la participación de Chile en la Copa Davis realizada en Madrid, España desde el 18 al 24 de noviembre de 2019. Las muetsras fueron analizadas por el La agencia de Antidoping de la Wada en Montreal, Canadá y el análisis de la muestra registraron la presencia de Ligandrol y Estanozolol que están en la lista de sustancias prohibidas de la WADA”.

Bajo este panorama, el nieto de Jaime Fillol esta provisionalmente suspendido “por violar las reglas de antidoping en su artículo 2.1, por lo que se aplica una suspesión con efecto a partir del 14 de enero”.