¿Qué pasó?

Marcelo Ríos renunció al equipo chileno de Copa Davis tras el anuncio del presidente de la Federación de Tenis, Sergio Elías, de que el exnúmero uno del mundo no podrá acompañar al equipo a Estocolmo para enfrentar a Suecia por la competición internacional.

Según declaraciones entregadas a El Mercurio, el dirigente señaló que la ausencia de Ríos se debía a problemas de presupuesto: “Lamentablemente a Marcelo no lo tengo en la lista, ya que estamos ahorrando por todos lados para el viaje. Ahora tenemos menos plata”.

Sin embargo, la exraqueta nacional explicó su renuncia desmintiendo los dichos de Elías y afirmó que las razones de su exclusión fueron otras. Lo trató de “mentiroso” y publicó un mensaje de voz que le envió el propio dirigente, en el cual se detalla el motivo de su ausencia.

¿Qué dice Elías en el audio?

De acuerdo al registro que subió Ríos, el directivo indicó: “Te comento que debido a que Christian (Garin) nos ha pedido una cifra mayor de lo que habíamos acordamos el año pasado, estamos con un presupuesto muy limitado, así que no tenemos condiciones para poder ofrecerte para ir a Suecia”.

“El ingreso de la Federación se ha reducido considerablemente por el mayor precio que ha pedido Christian para poder participar. Lo lamento, mi querido Marcelo. Por mí siempre he querido que estés, pero lamentablemente no tengo los recursos, no tenemos cómo hacerlo. Perdona por esta vez”, agregó.

¿Qué respondió Ríos?

En conversación con La Tercera, el ahora exsubcapitán de Copa Davis indicó que “mientras esté un presidente que mienta, yo no sigo. No tenía para qué hacerlo, no era necesario. Hubiera preferido que Elías me dijese la verdad, pero no que estuviera inventando que Garin estaba pidiendo más plata”.

Sobre este punto, el propio Ríos aseguró que conversó con el actual número uno de Chile, quien desmintió haber solicitado un aumento para participar: "Yo hablé con Garin y me dijo que todo era una mentira, que no estaba cobrando más. Estaba muy sorprendido cuando supo esto. También quedó muy sorprendido el resto del equipo".

Finalmente, el exnúmero uno del mundo manifestó: “Con esto me di cuenta de que al parecer no soy tan indispensable ni tan importante. No me sentí apoyado por el equipo en su momento, pero más allá de eso, estoy haciendo esto para que se den cuenta de qué persona es el presidente.