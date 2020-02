El retirado tenista nacional, Marcelo Ríos, exnúmero uno del mundo, en una entrevista se refirió a la situación de crisis social que vive Chile desde octubre del año pasado.

Pese a que comenzó diciendo que “yo estoy al otro lado del mundo y sería car’e raja opinar”, el ‘Chino’ igualmente entregó su visión acerca de algunos episodios de violencia que han ocurrido en el país, como fue el caso de los saqueos a ciertos locales comerciales.

¿Qué dijo sobre el estallido social?

“No comparto los saqueos, no comparto los hueones que queman los metros o se roban computadores y refrigeradores. Pero me pongo a pensar qué pasaría si estuviera en ese lugar. Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también. Creo que lo haría. Mientras no esté en los pies de esas personas, no puedo opinar”, explicó Ríos a La Tercera.

También puedes ver

“Yo no estoy viviendo allá, soy realista. A mí me llega la cuenta de la luz y no la pago yo, la paga mi señora. Entonces, si me suben la luz 500 pesos, no me doy ni cuenta. No estoy pendiente, porque gracias a Dios tengo otra situación. Pero entiendo a la gente cuando habla de igualdad o equidad”, añadió el exdeportista, quien actualmente reside en Estados Unidos.

“Para mí no es subirle más el sueldo a la gente para que tenga más plata. No, para mí todos deben partir de la misma base. Si mi hijo estudia en el Nido de Águilas, que todos puedan estudiar en el Nido de Águilas. (...) Si yo puedo ir a la Clínica Alemana, la persona de escasos recursos también debería tener la posibilidad de ir a la Clínica Alemana. Veo que está mal distribuido en esa parte. Quitarle a los ricos para ayudar a los pobres, no tiene sentido. Yo creo que va por ahí, por el lado de la salud. Que no se muera gente esperando”, indicó el ‘Chino’.

El caso de Jarry

En otra arista, pero relacionada con el tenis, Ríos también tuvo palabras para la situación de Nicolás Jarry, quien se encuentra provisionalmente suspendido de jugar por un caso de doping positivo.

Al respecto, el finalista del Abierto de Australia 1998 aseguró que “yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es súper difícil. Yo quiero super harto al Nico y le dije: ‘Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no jugai nunca más, vas a seguir siendo mi amigo’”.

“No puedo saber. Es difícil saber lo que una persona hizo. Yo no estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él es el único que sabe y se sabrá más adelante. Pero yo, dando la impresión desde afuera, lo veo difícil. Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. No me lo imagino de él”, concluyó.