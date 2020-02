View this post on Instagram

Querido amigo quiero mandarle mucha fuerza a ti y familia, a quien conozco hace muchos años y se la gran persona que es.como has sido con tu familia, con todos tus hijos y un gran padre,un tremendo abuelo con Benjita,hijo de Nicole, y así podría seguir. Una mentira no va apañar todo lo bueno que has hech. La sentencia es clara,detrás de este chantaje con el único objetivo de hacer daño y buscar dinero, sin darse cuenta del daño que le están haciendo una familia entera. Tengo mi plena confianza a Sergio y las fuerzas para salir de este amargo momento.