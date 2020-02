Un nuevo clásico protagonizan dos de los clubes más grandes de Europa. El AC Milan y la Juventus animan el partido de ida de las semifinales de la Copa Italia, que se juega en el Estadio San Siro.

Todas las miradas se concentran en el enfrentamiento entre Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. Ambas figuras mundiales pretenden demostrar quién está en la cima del fútbol elite.

Sigue todos los detalles del compromiso desde las 16:45 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de Rai Italia y Directv.

AC Milan vs. Juventus

MARCADOR: 0-0 (ENTRETIEMPO)

GOLES:

Here’s our line-up for #MilanJuve 💪🏻



I nostri titolari per la Semifinale d'andata di #CoppaItalia 🏟#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/463XtjjsOB