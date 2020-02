View this post on Instagram

⚽🗣 Así fue la última actividad del fallecido árbitro. Fue el pasado domingo 9 de febrero en la localidad de Llanquihue, donde dirigió su último partido junto a históricos jugadores de Colo Colo 1991 🏆 y luego, dio una charla a la asociación de jueces de fútbol de la zona. Video gentileza @llanquihuetv.