¿Qué pasó?

Ya han pasado 7 años del exitoso paso del técnico Marcelo Bielsa en la Selección Chilena y aún está vivo el recuerdo del DT rosarino, no sólo por sus éxitos, sino que también por sus locuras.

Así lo revelaron dos seleccionados nacionales que fueron parte del ciclo del entrenador en la Roja y que dio que hablar en redes sociales.

El desnudo de Marcelo Bielsa

La anécdota fue relatada por los futbolistas José Pedro Fuenzalida y Mark González, quienes vivieron el rigor del estilo del entrenador.

El zurdo, en declaraciones al programa abrazo de gol del CDF, dijo: "después de un partido con Ecuador que perdimos, entró Bielsa al camarín caliente -por el mal resultado- y no le hablaba nadie y caminaba de un lado a otro. Y había otro camarín al lado de nosotros y de repente yo entro y se había 'empelotado'. Se puso encima de una camilla acostado como si lo fueran a operar. Estuvo como media hora tirado. Desnudo completo".

El reto al Chapa Fuenzalida

Otro de los momentos, lo recordó José Pedro Fuenzalida y sucedió en medio de un amistoso ante México, donde Chile caía 1-0 y se reunieron en el camarín en el entretiempo.

En ese instante, “Chapa” cuenta que Bielsa les dice “si tengo 11 cambios, los saco a todos y bueno... no se puede. Y me dice a mí, ¿Fuenzalida de qué quiere jugar?. Y le digo de volante atacando y me dices entre gritos... ¡Atacá, atacá!”.

"ATACÁ, ATACÁ"



Bielsa en la Roja

Marcelo Bielsa dirigió la Selección Chilena entre los años 2007 y 2011. En ese periodó clasifició a la Selección Chilena para el Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que fue calificado en el año 2009 como el Mejor Entrenador de América.