Siniestrado helicóptero en que murió Kobe Bryant no podía volar bajo densa niebla

Con el paso de los días se siguen entregando nuevos datos sobre el siniestrado helicóptero en que murió el afamado basquetbolista, Kobe Bryant, y otros ocho tripulantes el pasado domingo 26 de enero.

Y el nuevo antecedente apunta que la nave, modelo Sikorsky S-76B, no podía volar con niebla densa y condiciones adversas de visibilidad.

Así la nave de la empresa Island Express Helicopters solo estaba certificada para operar bajo reglas de vuelo visual, lo que implica que los pilotos deben ver hacia el exterior a la luz del día.

La información fue ratificada por el piloto y ex asesor de seguridad de la firma, Kurt Deetz, quien en declaraciones a The New York Times, sostuvo que “solo hay una manera de que pudiera estar entre las nubes: con un plan de vuelo IFR o de forma accidental”.

Ante la situación, Island Express Helicopters indicó en un comunicado de la suspensión de todos sus servicios.

"El impacto del accidente afectó a toda la plantilla y la gerencia decidió que el servicio quedará suspendido, ya que se considera apropiado para sus trabajadores y clientes", aseveró la entidad.

Eso sí, dejó en claro que el helicóptero Sikorsky S-76 brindaba una experiencia de vuelo de primera calidad, señalando que “los clientes podían volar en el mismo helicóptero utilizado por el Presidente de los Estados Unidos y la Familia Real Británica”.

Fue así como Bryant usó regularmente este bimotor que fue construido en 1991 para sus viajes para llegar a zonas de entrenamiento, entrevistas y actividades personales.