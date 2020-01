Revelan audio de torre de control y helicóptero en que iba Kobe Bryant: "¡Está volando muy bajo!"

Con el paso de las horas se siguen revelando detalles del fatal accidente que terminó con la vida del otrora basquetbolista, Kobe Bryant, su hija y otros 7 tripulantes del helicóptero que los trasladaba y que se terminó estrellando en en la ciudad de Calabasas, California.

Esto porque se dio a conocer el audio del contacto entre la torre y la aeronave que era pilotada por Ara Zobayan al momento del trágico incidente.

En el registro, se escucha que el helicóptero llegó a la zona de Calabasas, en Thousand Oaks, pero le ordenaron que siguiera un plan de ruta por el aterrizaje de un jet y posteriormente, por las condiciones climáticas.

Ante el panorama, el helicóptero optó por dar vueltas cerca del terminal aéreo manteniendo la comunicación con el aeropuerto de Van Nuys.

Luego de 10 minutos de espera, el helicóptero no logró aterrizar y se multiplicaron los mensajes de contacto: "Two echo x-ray (nombre en clave de la aeronave), aún estás muy bajo".

Tras este contacto, alrededor de las 9:47 AM no se recibió respuesta de la nave.

“Helicóptero 72EX, está volando muy bajo para poder hacer un seguimiento del vuelo ahora mismo”, un nuevo mensaje que no tuvo respuesta y el helicóptero desapareció del radar.

Así el aparato se terminó estrellando en una colina de la localidad californiana de Calabasas, con unas condiciones meteorológicas muy adversas para volar.

🇺🇸 Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz