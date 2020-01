Magic Johnson, Jordan y LeBron James abatidos con la muerte de Kobe Bryant

El comisionado de la NBA, Adam Silver, las exestrellas Magic Johnson y Michael Jordan, y el actual astro de los Lakers, LeBron James, se manifestaron muy dolidos con el fallecimiento del también exestelar Kobe Bryant y su hija Gianna, de 13 años, en un accidente de helicóptero este domingo.

La impactante pérdida de la superestrella que inspiró e influyó en la última generación de jóvenes talentos de la NBA golpeó duramente en la liga.

Despedida de Jordan

Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, dijo estar "conmocionado al enterarme de la trágica muerte de Kobe y (su hija) Gianna. Las palabras no son suficientes para describir mi dolor".

"Amaba a Kobe, era como un hermano pequeño para mí. Hablamos a menudo, extrañaré mucho estas conversaciones. Era un competidor feroz, uno de los mejores jugadores en este deporte y una fuerza creativa", escribió Jordan en Twitter.

Statement from Michael Jordan:

NBA devastada

"La familia de la NBA está devastada", dijo a su vez el comisionado de la NBA, Adam Silver.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant

Bryant, quien falleció a los 41 años, ganó cinco títulos de la NBA en sus 20 temporadas con los Lakers, terminando con 33.643 puntos, 7.047 rebotes y 6.306 asistencias en 1.346 juegos de la NBA en su carrera.

También ayudó al equipo estadounidense a capturar el oro olímpico en 2008 y 2012.

LeBron emocionado

"Uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos", dijo por su parte LeBron, quien superó a Bryant el sábado ubicándose en el tercer lugar en la lista de todos los tiempos en anotación, solo unas horas antes del accidente.

Por redes sociales se dio a conocer un video de cuando LeBron se entera de la muerte de Bryant, viéndose afectado emocionalmente y recibiendo abrazos de gente cercana.

LeBron is met with emotional hugs after landing in Los Angeles following the death of Kobe Bryant.





"Estaba tratando de destruirte cuando estaba en el suelo, de eso se trataba". Bryant se autodenominó "Mamba Negra" por su habilidad para atacar rápidamente con una precisión mortal como anotador. "Nos reímos y bromeamos sobre la mentalidad de Mamba. Todos la vamos a necesitar en este momento", señaló por su parte el entrenador de Los Angeles Clippers, Doc Rivers.

"Esta es una gran pérdida. Hay tantas personas que tocó. Le quedaba mucho más por hacer y estaba empezando a hacerlo. Nunca lo había visto más feliz". "En este momento, todos somos fanáticos de los Lakers, todos somos Lakers en este momento", añadió.

Johnsons desconsolado

Johnson dijo que estaba "desconsolado" y llamó a Bryant "el mejor Laker de todos los tiempos", y agregó: "Estoy incrédulo y he estado llorando toda la mañana".

My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It's hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players.

Por otro lado, la leyenda Abdul-Jabbar apuntó que "esta pérdida es difícil de comprender".

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete.

Bryant debutó en la NBA como un adolescente muy promocionado en 1996, el jugador más joven en la historia de la liga en ese momento solo unos días después de cumplir 18 años, y se retiró en 2016 a los 37 años.

"Esta es una pérdida monumental para toda la comunidad del baloncesto", dijo la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. "Nuestros corazones están simplemente rotos".