Los emotivos homenajes que se vivieron en la NBA por la muerte de Kobe Bryant

Este domingo falleció en un accidente aéreo el reconocido basquetbolista Kobe Bryant, retirado hace algunos años tras convertirse en una leyenda de la NBA.

El exdeportista, de 41 años, perdió la vida tras la caída del helicóptero en que viajaba en la ciudad de Calabasas, California.

Su repentino deceso generó reacciones de sorpresa y tristeza en redes sociales entre basquetbolistas y exponentes de otros deportes.

Pero los momentos más emotivos se vivieron durante dos partidos de la NBA, los cuales comenzaron a jugarse tan solo minutos después de que se conociera la noticia de la muerte de ‘Black Mamba’.

En el duelo entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors, por ejemplo, tras el salto inicial, los basquetbolistas permanecieron sin jugar durante 24 segundos, rindiendo homenaje al número con que jugaba Bryant.

Spurs-Raptors empezaron a jugar recién. Los dos equipos consumieron sus primeros 24 segundos, sin jugar, en homenaje a Kobe. En el AT&T Center, donde Kobe fue uno de sus principales rivales, corearon su nombre. pic.twitter.com/XuzYyJ2Gh6 — Matías Baldo (@matiasbaldo) January 26, 2020

En el partido de Houston Rockets ante Denver Nuggets, en tanto, se vivió un sensible minuto de silencio en que se apreció a varios jugadores afectados por la partida del doble campeón olímpico.

The Rockets and Nuggets held a moment of silence before tipoff to remember Kobe Bryant. #KobeBryant pic.twitter.com/96Xn6iF2bB — Atiye (@NetflixAtiye) January 26, 2020

En el mismo lance se vio al pívot Tyson Chandler llorando en la banca, mientras que el alero P.J. Tucker escribió con un plumón en sus zapatillas “RIP KB” (“Descansa en paz, Kobe Bryant”) y “Love you KB24” (“Te amo KB24”).

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020