Rodelindo Román de Arturo Vidal se potencia: Ficha a zaguero desde Portugal y a un ex Colo Colo

View this post on Instagram

¡TENEMOS NUEVO GOLEADOR! ⚽️💚 El delantero Fabián Bustos es nuestro primer refuerzo para la temporada 2020 👏🏻👏🏻👏🏻 ¡Bienvenido a tu nueva casa! R⭐R #VamosRodelindo @_fbustos32 . . #delbarrioalmundo #EstoEsElRode