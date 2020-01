Christian Garín avanza a la segunda ronda del Abierto de Australia 2020

La raqueta número uno de Chile, Cristian Garin (36°), vivió un exitoso debut en el primer Grand Slam de la temporada: el Abierto de Australia.

El "Tanque" hizo su estreno en primera ronda en un match ante el italiano Stefano Travaglia (75º) en el court 11 de Melbourne Park.

El iquiqueño comenzó su participación el lunes 20 de enero y logró imponerse en los primeros dos sets por 6-4 y 6-3.

Lamentablemente cuando el tercer set se encontraba 1-1, el partido debió ser suspendido por una repentina y fuerte lluvia que inundó el court del Melbourne Park.

Ya en la jornada del martes, el chileno retomó su partido y logró completar su victoria al imponerse por 6-4 en el último set, en 23 minutos para un total de tiempo de juego de dos horas y 13 minutos.

.@Garin_Cris is through in straight sets



The Chilean def. Travaglia 6-4 6-3 6-4 to set up a second round clash against Raonic#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/CJEeEb7MYy