Ignacio Casale tras lograr título en Quads: "Ni en mis mejores sueños hubiese soñado ganar tres Dakar"

El piloto nacional, Ignacio Casale, llegó a lo más alto del podio en el Rally Dakar 2020 al titularse campeón en la categoría Quads (cuadriciclos).

El “Perro” hizo historia en el certamen al ganar su tercer título en la competencia, tras los alcanzados en 2014 y 2018.

“Estoy muy contento de estar acá en la meta. Ni en mis mejores sueños hubiese soñado ganar Tres Dakar, estoy muy feliz”, aseveró el chileno en el sitio oficial del certamen.

"Gracias a mi equipo que tiene grandes mecánicos, gracias a mi familia y gracias a toda la gente en Chile que me apoya”, agregó Casale al momento de la celebración.

🇨🇱 @IgnacioCasale climbs on the finish podium as the overall winner for the 3rd time in his career 💪



¡Enhorabuena campeón!#Dakar2020 pic.twitter.com/14Aq15Y98s