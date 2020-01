Dakar 2020: Ignacio Casale gana el título en quads y Quintanilla remata segundo en motos

Ignacio Casale logró este viernes ganar el Dakar 2020 en la categoría de quads, consiguiendo su tercer título en la categoría.

En la que fue la última competencia, el piloto chileno terminó en la cuarta plaza, logrando una ventaja de más de 18 minutos sobre su escolta, el francés Simon Vitse.

El título 2020 es la tercera edición que gana Casale en el Dakar luego de imponerse en 2014 y 2018.

“Muy contento de estar acá en la meta, he ganado mi tercer Dakar, ni en mis mejores sueños habría imaginado ganar un tercer Dakar. Esto no es solamente mérito mío, gracias a mis mecánicos, han sido un pilar fundamental y sin ellos no podría estar acá celebrando.Gracias a mi familia y a la gente en Chile que me apoya y vamos que se puede”, dijo tras conocer el resultado”.

Quintanilla fue segundo

En motos, en tanto, Ricky Brabec ganó este viernes al término de la 12ª y última etapa, entre Haradh y Qiddiya, dejando al chileno Pablo Quintanilla en el segundo puesto.

El estadounidense terminó con 16 minutos y 26 segundos de ventaja sobre Quintanilla, mientras que el australiano Toby Price (KTM), que defendía título, completó el podio.