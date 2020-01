Unión Española arriesga castigo de 5 años sin poder jugar la Copa Chile

La Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) a cargo de la realización de la Copa Chile entregó su postura con respecto a la decisión de Unión Española de no jugar las semifinales ante Universidad de Chile.

Fue en palabras del timonel del organismo, Justo Álvarez, quien aseveró que “nosotros no nos podemos meter con lo diga el señor (Jorge Segovia, presidente de Unión), pero estamos esperando que unión Española se presente al partido y no se haga un daño al fútbol”.

Consultado sobre qué sanciones podría recibir el club hispano, el dirigente sostuvo que “estamos pidiendo, aunque no esté en las bases, que en caso que Unión Española no se presente a jugar, que sea sancionada cinco años sin poder jugar Copa Chile, pero tengo el convencimiento que no se le hará un daño a los jugadores y los hinchas, porque sin ellos, el club no existiría”.

Así mismo, Justo Álvarez ratificó que “no venderán entradas por respeto al público y al plan de seguridad que pretende desplegar Carabineros”.

También puedes ver

Por ahora se aguarda una decisión definitiva de cara al partido pactado para este sábado 18 de enero a las 20:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.